Affinity Photo: come esportare in tutti i formati

Tra le migliori alternative economiche ad Adobe Photoshop c’è Affinity Photo, un interessante software di elaborazione grafica che recentemente sta spopolando tra fotografi e artisti professionisti. Affinity offre tantissime funzionalità, sia base che avanzate, ed è in grado di esportare i file in 10 formati differenti. In questo articolo ti spiegheremo quali sono e come esportare file nel formato desiderato con Affinity Photo.

Come esportare e i diversi formati di Affinity Photo

Per esportare un file non dovrai fare altro che cliccare sul menu a tendina “File” e poi “Esporta”. Si aprirà una finestra di dialogo, con i diversi formati tra cui scegliere e le impostazioni di esportazione che cambiano a seconda del formato scelto. Con JPEG, ad esempio, ci sarà un cursore di qualità che influenza direttamente il peso dell’immagine: una qualità più bassa significa un file finale più leggero. È possibile, inoltre, accedere a impostazioni di esportazione avanzate in cui modificare altre opzioni come il profilo colore.

Gli altri formati disponibili, oltre a JPEG, sono PNG, TIFF, PSD, PDF, SVG, EPS, EXT, HDR e TGA. Notiamo come anche il formato PSD sia presente: Affinity è infatti pienamente compatibile con Photoshop ed è in grado non soltanto di importare ed esportare file in PSD e PSB ma anche mantenere l’integrità dei livelli, importare gli oggetti avanzati PSD, nonché supportare pennelli e plugin.

