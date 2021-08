After Effects, se vuoi imparare parti da qui

Hai mai messo mano ad un software per la produzione video e motion graphics come After Effects? Sebbene le potenzialità siano abnormi e l'interfaccia estremamente chiara, l'approccio non è sempre immediatamente intuitivo. Insomma: per muovere i primi passi su After Effects è cosa buona e giusta affidarsi ad una guida che possa consentire di accedere rapidamente alle funzionalità desiderate, così da poter raggiungere rapidamente l'obiettivo senza perdersi in tentativi a vuoto.

After Effects, da dove partire

L'occasione è lo sconto del 73% sul corso “Introduzione ad After Effects” disponibile sulla piattaforma Domestika: con soli 10,90 euro si ha accesso a ben 61 videolezioni on-demand (per una durata complessiva di 14 ore) e 62 risorse aggiuntive da scaricare a corredo del percorso formativo.

Il corso si divide in 5 percorsi:

Concetti fondamentali: flusso di lavoro, timeline e maschere Spazio 3D: layer, videocamere, luce e profondità Motion graphics: layer di forma e animazione del testo Post-produzione: effetti e animazione su immagine reale Oltre le basi: introduzione a After Effects avanzato

Il corso è in lingua spagnola, ma l'utilizzo è estremamente semplice grazie ai sottotitoli in italiani di facilissima lettura. Il corso è tra i più seguiti della piattaforma Domestika con ben il 96% di gradimento all'attivo. Potrà servirti per mille utilità: in un mondo della comunicazione dominato dai video, strumenti come After Effects rappresentano un valore aggiunto imprescindibile fatto di opportunità, qualità e differenziazione. Insomma: se vuoi segnare la differenza, la strada è segnata.