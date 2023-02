AGCM chiede la chiusura del sito Bompiano.com

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiesto la chiusura del sito Bompiano.com dopo aver verificato che i proprietari dell’omonima società di Palermo non consegnano i prodotti acquistati. Si tratta della classica truffa attuata attraverso offerte imperdibili che attirano le ignare vittime. Le recensioni pubblicate su Trustpilot non lasciano spazio a dubbi.

Sito fasullo e società inesistente

L’autorità antitrust ha ricevuto decine di segnalazioni nell’ultimo mese. Diversi consumatori hanno acquistato un elettrodomestico sul sito Bompiano.com, ma non hanno mai ricevuto il prodotto. I truffatori chiedono via email il pagamento tramite bonifico intestato ad una persona fisica, non alla società.

In seguito agli accertamenti effettuati con la collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza, AGCM ha scoperto che la società Bompiano s.r.l non esiste. Le segnalazioni sono arrivate anche da Mediaworld, in quanto la società afferma di essere “affiliata” alla nota azienda. Come si può leggere su Trustpilot, i truffatori hanno emesso anche false fatture intestate a Mediaworld.

Essendo una pratica commerciale palesemente scorretta, l’autorità ha adottato un provvedimento veloce ed efficace, chiedendo al registrar Namecheap di revocare il dominio. Il sito non è più raggiungibile, ma il dominio risulta ancora registrato a Bompiano.com (scade il 13 novembre 2023).

AGCM consiglia di verificare attentamente la serietà dei siti di e-commerce, alcuni dei quali sono anche simili a quelli legittimi. Inoltre, gli utenti non devono assolutamente pagare il prodotto, se viene chiesto l’accredito su conti o carte intestate a persone fisiche.

