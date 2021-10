Age of Empires IV, la più epica delle battaglie è tornata

Chi ne ha vissute le epiche vicende degli esordi non può dimenticarlo. Chi ha passato le notti a combattere in multiplayer non potrà ignorare la cosa. Chi sa cosa abbia significato il nome “Age of Empires” nel mondo del gaming non potrà trattenersi. La quarta e definitiva edizione dell'incredibile gioco Microsoft, infatti, è disponibile da poche ore per PC.

Age of Empires IV è qui

Insomma, è tornato il momento di mettere mano al mouse, raccogliere legna, raccogliere pietre e far evolvere la propria civiltà. Un orecchio alle sirene degli attacchi e uno al “wololo” dei maghi, sapendo che questa volta c'è una risoluzione 4K ad esaltare ogni dettaglio e un'esperienza di gioco migliorata a rendere ancora più emozionanti le sfide.

Hai due modi per poter accedere al gioco immediatamente:

Per i più giovani che non hanno mai giocato a Age of Empires, invece, soltanto un invito a provvedere immediatamente: non avere questo titolo nella propria esperienza di gaming è come non avere i Beatles nella propria esperienza musicale. Non importa quali siano i tuoi gusti, i tuoi gameplay preferiti o le tue abitudini di gioco: stiamo parlando di tasselli fondamentali, che con questa edizione IV tornano in grande stile per esaltare – per l'ultima volta – quella che è stata una saga di successo mondiale.

Fai crescere la tua civiltà, organizza il tuo esercito, conquista il mondo: Age of Empires è finalmente tornato tra di noi.