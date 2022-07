Agenzia delle Entrate sotto attacco ransomware?

Ancora mancano una conferma ufficiale e tutti i dettagli sull’accaduto, ma l’Agenzia delle Entrate sembra essere finita nel mirino di un ransomware. L’attacco, a quanto pare messo a segno dalla gang di LockBit, si sarebbe concluso con la sottrazione di dati per ben 78 GB. In caso di mancato versamento del riscatto chiesto (l’ammontare è ignoto) sarebbero pubblicati sul Dark Web, con tutte le conseguenze che non è difficile immaginare.

Attacco ransomware all’Agenzia delle Entrate: cosa sappiamo

A renderlo noto sono stati poco dopo il mezzogiorno di oggi alcuni ricercatori. La notizia è stata subito ripresa da Il Sole 24 Ore e Repubblica, fornendo qualche ulteriore informazione. Stando a quanto si apprende, la Polizia Postale avrebbe già avviato un’indagine per fare chiarezza sulla vicenda e per verificare se, effettivamente, sia avvenuta o meno l’esfiltrazione dei documenti. Immediatamente allertata anche Sogei che gestisce l’infrastruttura tecnologica.

Proprio nelle scorse settimane, i cybercriminali di LockBit (insieme a quelli di BlackCat) hanno messo online quel che può essere definito una sorta di motore di ricerca attraverso cui trovare i dati sottratti alle vittime. Un metodo inedito per mettere pressione alle le realtà colpite, forzandole a pagare il riscatto per non vederli distribuiti pubblicamente.

Il riscatto: la richiesta scadrà il 31 luglio

In questo caso, la scadenza per corrispondere la cifra richiesta è stata fissata nel 31 luglio 2022. All’interno dell’archivio sarebbero inclusi documenti, scansioni, report finanziari e contratti. Presto saranno condivisi alcuni screenshot.

Nel momento in cui è scritto e pubblicato questo articolo, non sono disponibili conferme in merito all’accaduto né sui profili social né sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento (25/07/2022, 15.20): l’Agenzia delle Entrate ha condiviso un comunicato in cui conferma di aver chiesto a Sogei chiarimenti su un’eventuale azione perpetrata dai cybercriminali, senza però per il momento confermarla (né smentirla).

In riferimento alla notizia apparsa sui social e ripresa da alcuni organi di stampa circa il presunto furto di dati dal sistema informativo della fiscalità, l’Agenzia delle Entrate precisa di aver immediatamente chiesto un riscontro e dei chiarimenti a Sogei SpA, società pubblica interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che gestisce le infrastrutture tecnologiche dell’amministrazione finanziaria e che sta effettuando tutte le necessarie verifiche.

