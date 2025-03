L'AGI arriverà tra 5-10 anni, parola di Google DeepMind

Il CEO di Google DeepMind prevede che l’AGI arriverà tra appena 5-10 anni. Come promemoria, l’intelligenza artificiale generale eguaglierà o supererà l’intelligenza umana in qualsiasi compito.

L’AI raggiungerà l’intelligenza umana entro 10 anni?

Demis Hassabis ha però messo in chiaro che l’AGI non è dietro l’angolo. I sistemi attuali sono impressionanti in alcune attività, ma hanno ancora dei limiti. C’è ancora molto lavoro di ricerca da fare prima di arrivarci.

La previsione di Hassabis appare più prudente rispetto a quelle di altri big della tecnologia. Dario Amodei, CEO di Anthropic, aveva ipotizzato un’AI “migliore degli umani in quasi tutti i compiti” entro 2-3 anni. Jeetu Patel di Cisco aveva addirittura parlato di una possibile AGI già nel 2025.

La sfida: far capire il contesto all’AI

Ma qual è il vero ostacolo verso l’AGI? Secondo Demis Hassabis, è insegnare ai sistemi di intelligenza artificiale a comprendere il contesto del mondo reale. Mentre nei giochi, come il Go, l’AI può eccellere grazie a regole ben definite e scenari prevedibili, applicare questa capacità al mondo reale è molto più complesso.

Una tecnologia promettente in questo senso sono i sistemi AI multi-agente. DeepMind ha già sperimentato con successo questo approccio nel gioco Starcraft, dove agenti AI competono e cooperano tra loro. Secondo Hassabis e Thomas Kurian di Google Cloud, questo potrebbe essere un passo cruciale verso un’AI che comprende il contesto e sa comunicare con altri agenti.

Il futuro dell’AGI

L’AGI non è un miraggio, ma nemmeno una realtà imminente. La strada è ancora molto lunga e solo il tempo potrà smentire o meno la previsione di Hassabis.