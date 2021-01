Con la pubblicazione dell’avviso 01/2021 l’Agenzia per l’Italia Digitale avvia la ricerca di nuovi membri da inserire nel proprio staff: nello specifico ai candidati vengono chieste esperienza e competenze per svolgere attività di comunicazione pubblica e relazioni esterne.

AgID cerca due esperti in comunicazione e relazioni

Questi i requisiti per la figura di esperto in comunicazione e social media.

Consolidata esperienza nell’area community e social media management;

approfondita conoscenza del community management, dei principali social media e delle loro caratteristiche funzionali;

ottima capacità di sviluppo di content strategy per i social media;

conoscenza dei principali strumenti di Web e social, analytics, social listening e CRO;

eccellenti capacità di scrittura e di comunicazione;

fluente conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta).

Di seguito invece quelli necessari per candidarsi come esperto in relazioni esterne.

Gestione della comunicazione esterna di carattere istituzionale destinata ad amministrazioni pubbliche e altri stakeholder;

esperienza consolidata in ufficio stampa e relazioni esterne, con particolare riferimento alla realtà delle amministrazioni pubbliche;

eccellenti capacità di scrittura e di comunicazione;

conoscenza delle principali piattaforme di comunicazione online;

conoscenza delle attività e dei progetti portati avanti dall’Agenzia per l’Italia Digitale

buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta).

#LavoraConNoi: pubblicato l'avviso per la selezione di due esperti per le attività di comunicazione pubblica e relazioni esterne 📣 Leggi l'avviso pubblico 👇https://t.co/KDYFohYmgg pic.twitter.com/gsEsh6slUk — AGID (@AgidGov) January 20, 2021

Per entrambe le posizioni è richiesta un’esperienza pregressa nel settore dalla durata di almeno cinque anni. Previsto un impegno massimo di 170 giorni all’anno. Nell’avviso anche il modulo da compilare e inviare tramite PEC all’indirizzo procedurediselezioneagid@pec.agid.gov.it entro le 23:59 dell’8 febbraio 2021.