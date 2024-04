Agos offre un prestito personale online fino a 30.000€ con una procedura semplificata

Se a causa di un imprevisto hai bisogno di un prestito personale, online troverai numerosi istituti di credito pronti ad aiutarti. Uno dei migliori è Agos, forte di un’esperienza di oltre trent’anni nel settore e della fiducia conquistata sul campo in più di un quarto di secolo.

Il vantaggio di richiedere un prestito personale con Agos non è solo l’affidabilità dell’istituto, ma anche l’importo finanziabile fino a 30.000 euro e la procedura semplificata. Tieni a portata di mano un documento di riconoscimento valido, in modo da completare la richiesta entro cinque minuti.

Come richiedere un prestito personale online tramite il sito ufficiale di Agos

Il primo passo prevede l’inserimento dell’importo che si desidera richiedere. Ti ricordiamo che puoi scegliere un importo compreso tra 500 euro e 30.000 euro.

Dopo bisogna scegliere la durata del prestito. Di default sono impostati 84 mesi, ma puoi scegliere tra un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi (dieci anni, ndr).

Fatto questo, seleziona uno dei due seguenti riquadri: Rata senza assicurazione o Rata con assicurazione. Se scegli Rata senza assicurazione l’importo della rata del prestito sarà inferiore (a fronte di un TAEG leggermente più alto), invece se scegli Rata con assicurazione l’importo della rata sarà più alto e allo stesso tempo ti garantirai la tutela del finanziamento in caso di imprevisti. Premi dunque sul tasto Richiedi per proseguire.

Ora non ti resta che completare i campi vuoti presenti in Richiesta prestito, Anagrafica e Dati lavorativi per inoltrare la richiesta. Otterrai una risposta da Agos entro breve tempo.

Ti confermiamo infine che la richiesta di preventivo Agos è gratuita e senza impegno.