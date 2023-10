AI dubbing traduce l'audio senza alterare la voce di chi parla

Il doppiaggio di film o programmi a volte risulta innaturale. La voce dello speaker non sempre, infatti, adatta ai diversi personaggi, o i toni e le intonazioni del dialogo sono fuori contesto. La nuova funzione di ElevenLab usa l’intelligenza artificiale per migliorare proprio questo aspetto.

AI Dubbing è la nuova funzione di ElevenLabs che traduce i contenuti parlati in un’altra lingua mantenendo la voce, il modo di parlare, le emozioni e le inflessioni dell’oratore originale. Questo strumento innovativo, permetterà al pubblico globale di fruire dei contenuti preferiti nella propria lingua madre, traducendoli in pochi minuti.

Come ha spiegato l’azienda, la funzione di doppiaggio AI combina la sintesi vocale multilingue, la clonazione vocale, l’elaborazione del testo e dell’audio di ElevenLab per preservare la natura del contenuto originale durante la creazione di una traduzione.

Nel comunicato, l’amministratore delegato e cofondatore di ElevenLabs, Mati Staniszewski, ha raccontato la sua esperienza negativa con i contenuti doppiati da bambino e ha spiegato come la nuova tecnologia possa essere una soluzione. “Crescendo in Polonia, guardavamo film in inglese doppiati da un unico narratore. Questo significa che tutti gli attori hanno la stessa voce. Questo toglie molta magia all’esperienza“, ha detto Staniszewski. “Il rilascio dell’AI Dubbing è il nostro più grande passo verso la rimozione di queste barriere linguistiche dai contenuti. Permetterà al pubblico di godere di tutti i contenuti che desidera, indipendentemente dalla lingua parlata“.

L’Italiano nell’elenco!

AI Dubbing è in grado di tradurre i contenuti parlati in oltre 20 lingue, supportate attualmente da Eleven Multilingual v2. L’elenco completo delle lingue comprende inglese, giapponese, cinese, tedesco, hindi, francese, coreano, portoghese, italiano, spagnolo, indonesiano, olandese, turco, filippino, polacco, svedese, bulgaro, rumeno, arabo, ceco, greco, finlandese, croato, malese, slovacco, danese, tamil e ucraino.Il doppiaggio AI è disponibile da oggi per tutti gli utenti.