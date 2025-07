L'AI fa parte della nostra vita quotidiana, i dati che lo provano

L’AI sta conquistando il mondo… e i nostri smartphone. I numeri della prima metà del 2025 sono sbalorditivi: 1,7 miliardi di download per le app di AI e oltre 15,6 miliardi di ore trascorse a chattare con i bot.

Boom intelligenza artificiale: ChatGPT nuovo Google quotidiano

I dati di Sensor Tower raccontano una storia di adozione di massa che ha superato ogni previsione. In sei mesi abbiamo scaricato app AI quasi il doppio rispetto ai sei mesi precedenti. E chi pensava che l’intelligenza artificiale fosse una fissazione tutta occidentale, si sbaglia di grosso.

L’Asia ha registrato una crescita dell’80% nei download di app AI, contro il 51% dell’Europa e il 39% del Nord America. Con il 42,6% della quota di mercato globale, mercati come India e Cina stanno dettando il ritmo dell’adozione mondiale. DeepSeek in Cina ha persino superato ChatGPT in termini di download nelle settimane successive al lancio.

ChatGPT diventa come Google: 16 minuti al giorno

Il dato più impressionante riguarda l’uso quotidiano, ChatGPT ha raggiunto i 16 minuti di utilizzo medio giornaliero, avvicinandosi pericolosamente ai 18,2 minuti dei motori di ricerca e browser più popolari. Stiamo assistendo alla nascita di una nuova dipendenza digitale?…

Ma c’è un dettaglio ancora più significativo. L’uso nel weekend è aumentato rispetto all’anno scorso. Questo significa che ChatGPT non è più solo uno strumento da ufficio, ma un compagno per il tempo libero. La gente usa l’AI per pianificare le vacanze, cucinare, fare shopping, gestire le finanze personali. Un terzo delle conversazioni nel secondo trimestre 2025 riguardava lifestyle e intrattenimento.

ChatGPT sta diventando come Google. Più del 15% degli utenti americani lo usa sia su web che su mobile, una percentuale superiore a piattaforme come Temu e Threads. È il segnale di un’integrazione profonda nella routine digitale quotidiana.

Quando un servizio raggiunge questo livello di penetrazione, significa che non è più un’opzione ma una necessità, proprio come Google ha fatto vent’anni fa.