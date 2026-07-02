L'AI è in grado di capire il tempo nei documenti legali?

In modo quasi inevitabile, l’intelligenza artificiale è entrata anche nell’ambito giuridico, non sempre con esiti positivi. È interessante riportare un progetto di ricerca curato da Aruba e Politecnico di Torino, presentato alla conferenza internazionale EDBT/ICDT di Tampere (Finlandia), che si concentra su un aspetto in particolare, ponendosi una domanda dall’importanza chiave: l’AI capisce davvero il tempo nei testi legali? È in grado di ricostruire l’ordine cronologico degli eventi e la loro relazione?

Diritto e AI: i Large Language Model hanno un limite

Lo studio parte da un presupposto con cui, fino a oggi, hanno avuto a che fare gli avvocati dell’accusa e della difesa, gli addetti ai lavori: nei testi legali, la sequenza temporale non è un dettaglio descrittivo, ma un elemento interpretativo centrale . Se per chi ha preparazione ed esperienza in materia il concetto è chiaro, vale lo stesso per i Large Language Model?

Per rispondere alla domanda, gli autori della ricerca sono partiti da un dataset pubblico di riferimento, ampliandolo e poi assegnando alle AI l’esecuzione di due compiti specifici.

Verifica della relazione temporale (LETOV) per stabilire se una relazione tra due eventi sia corretta o meno;

classificazione della relazione temporale (LETOC) per identificare quale relazione lega due eventi, ad esempio precede, segue o simultaneo.

Attraverso un ambiente di test, sono stati simulati scenari realistici, via via sempre più complessi. L’esito è tutt’altro che scontato: non è automatico che i modelli più evoluti, dotati di Deep Reasoning, ottengano riscontri migliori con questo tipo di operazioni.

Non è solo la potenza del modello a fare la differenza, ma il modo in cui viene guidato nel processo di comprensione.

Un’accuratezza superiore all’85% non è sufficiente

Dai risultati emerge che alcuni modelli generalisti di ultima generazione sono stati in grado di raggiungere livelli di accuratezza superiori all’85% nei task di verifica. Una percentuale elevata, ma di per sé non sufficiente per assicurare l’affidabilità necessaria in un contesto delicato come quello legale (rimane pur sempre un 15% di errore). Di seguito un estratto dal contributo firmato da Francesco Tarasconi, Artificial Intelligence Manager di Aruba.