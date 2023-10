L’AI di Meta che trasforma i pensieri in immagini

L’intelligenza artificiale è sempre più avanzata e capace di svolgere compiti che prima erano riservati agli esseri umani. Tra questi, c’è anche la possibilità di interpretare ciò che avviene nel cervello umano, analizzando i segnali elettrici che esso produce. Esistono diverse ricerche in questo ambito, che mirano a creare applicazioni innovative e sorprendenti.

Un esempio è Brain2Music di Google, un’AI che compone musica a partire dalle onde cerebrali. Questo progetto si basa su un casco che registra l’attività cerebrale di una persona mentre ascolta o pensa a della musica, e la trasmette a un algoritmo che la trasforma in una melodia originale. Può sembrare fantascienza, ma in futuro, potrebbe essere possibile comunicare con il pensiero, usando delle cuffie che captano i segnali del cervello e li traducono in parole.

Meta, la società che controlla Facebook, WhatsApp e Instagram, tra le altre, sta contribuendo al progresso dell’intelligenza artificiale. L’azienda ha mostrato i risultati di un metodo usato per ricreare una foto che una persona sta osservando. In pratica: un’AI che legge la mente, nientemeno. Per farlo, Meta usa la magnetoencefalografia (MEG). Questa tecnica di imaging cerebrale misura l’attività elettromagnetica del cervello in tempo reale. Il sistema dell’azienda è quindi capace di decifrare la formazione delle immagini visive nel cervello.

Today we're sharing new research that brings us one step closer to real-time decoding of image perception from brain activity.

Using MEG, this AI system can decode the unfolding of visual representations in the brain with an unprecedented temporal resolution.

More details ⬇️

— AI at Meta (@AIatMeta) October 18, 2023