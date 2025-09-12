 AI come ministro per combattere la corruzione, succede in Albania
AI come ministro per combattere la corruzione, succede in Albania

L'Albania ha nominato Diella, un chatbot AI come ministro dei mercati pubblici per combattere la corruzione. È la prima volta nella storia.
AI come ministro per combattere la corruzione, succede in Albania
L'Albania ha nominato Diella, un chatbot AI come ministro dei mercati pubblici per combattere la corruzione. È la prima volta nella storia.
Non è fantascienza, è cronaca… L’Albania ha appena nominato un’intelligenza artificiale come ministro. Si chiama Diella, che in albanese significa “sole”, ed è la prima AI al mondo a entrare ufficialmente in un governo. Il suo ruolo è gestire i mercati pubblici, con l’obiettivo di combattere la corruzione, un problema che ha segnato profondamente la politica del Paese negli ultimi anni.

L’Albania nomina il primo ministro AI della storia

Diella non è spuntata dal nulla. A gennaio l’Albania aveva lanciato il chatbot AI come assistente digitale per semplificare la burocrazia ai cittadini. L’esperimento è andato così bene che il primo ministro Edi Rama ha deciso di fare il grande salto: l’ha nominata nel suo governo.

Dare un ruolo istituzionale a un’AI non è una cosa da poco. Le domande sono ovvie. Sarà davvero neutrale nelle decisioni? Chi controllerà quello che fa? Per ora il governo albanese non ha spiegato granché su come funziona Diella internamente o quanto margine di manovra avrà. Di certo è un esperimento un po’ strano. Edi Rama ha semplicemente affermato che Diella è il primo membro del gabinetto a non essere fisicamente presente, ma creato virtualmente dall’intelligenza artificiale.

Un precedente che potrebbe ispirare altri Paesi

Con Diella nel governo, l’Albania ha oltrepassato una linea importante. Non si tratta più di usare l’AI come strumento, ma di darle un vero ruolo politico. Se l’esperimento dovesse andare bene, è probabile che altri paesi copino l’idea. Intanto il resto del mondo guarda incuriosito, ma anche un po’ preoccupato.

Fonte: Reuters

Pubblicato il 12 set 2025

