AI Mode arriva nella ricerca di Google con risposte generate dall'AI

Google si prepara a lanciare pubblicamente il suo strumento di ricerca basato sull’intelligenza artificiale, chiamato AI Mode. Tra poco, alcuni utenti americani vedranno apparire questa nuova opzione direttamente nella schermata di ricerca, senza dover più passare da Google Labs, dove finora era rimasta confinato come esperimento.

AI Mode è una risposta diretta ai motori di ricerca basati su chatbot come Perplexity e ChatGPT. Questi modelli AI specifici per la ricerca sono più bravi ad accedere al web e ai dati in tempo reale rispetto ai chatbot generici come Gemini, ma Google vuole dimostrare di non essere seconda a nessuno.

AI Mode debutta nella Ricerca Google: ecco cosa cambia per gli utenti

A differenza delle piattaforme di ricerca tradizionali, che forniscono un elenco di URL in base alla query o alle descrizioni inserite dall’utente, AI Mode di Google risponderà alle domande con una risposta generata dall’intelligenza artificiale, basata sulle informazioni presenti nell’indice di ricerca di Google. Si distingue anche dai riassunti AI (delle AI Overview) già disponibili in Google Search, che inseriscono un riepilogo generato dall’AI tra la casella di ricerca e i risultati web.

AI Mode sarà collocato in una scheda dedicata, che apparirà per prima nella lineup delle schede di ricerca, a sinistra delle schede “Tutto”, “Immagini”, “Video” e “Shopping”. È la risposta di Google ai motori di ricerca basati su LLM, come Perplexity e le funzioni di ricerca di ChatGPT di OpenAI.

Nuove funzionalità per AI Mode

AI Mode inoltre, è stato aggiornato con alcune nuove capacità. Una funzione salverà le ricerche precedenti in un nuovo pannello sul lato sinistro, permettendo agli utenti di tornare rapidamente su argomenti già trattati o di porre domande di follow-up senza iniziare una nuova conversazione. Inoltre, stanno iniziando ad apparire schede visive e cliccabili per prodotti e luoghi, che forniscono informazioni come orari di apertura, recensioni e valutazioni per le attività commerciali, oltre a immagini, disponibilità, dettagli sulla spedizione e prezzi in tempo reale per i prodotti acquistabili.

Accesso facilitato per gli utenti di Labs

Google sta anche eliminando la lista d’attesa per gli utenti di Labs negli Stati Uniti che vogliono testare AI Mode, permettendo a più persone di provare la funzione di ricerca prima che diventi ampiamente disponibile.