Airbus, Leonardo e Thales per la risposta europea a Starlink

Airbus, Leonardo e Thales uniscono le loro forze per dar vita a quella che può essere descritta come la risposta europea a Starlink. Potremmo sintetizzare così memorandum d’intesa siglato oggi e che porterà le tre società a operare congiuntamente attraverso un’unica azienda, operativa nel 2027. Occorrerà il via libera da parte delle autorità. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un leader continentale nell’ambito spaziale.

Un leader europeo per lo spazio con Airbus, Leonardo e Thales

Ognuna porterà con sé risorse e competenze, unendo le forze per rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa nello spazio, un settore fondamentale che sostiene infrastrutture e servizi critici legati alle telecomunicazioni, alla navigazione globale, all’osservazione della Terra, alla scienza, all’esplorazione e alla sicurezza nazionale . SpaceX di Elon Musk non è ovviamente mai citata direttamente, ma l’ambito d’azione è lo stesso, trattandosi di un’iniziativa finalizzata alla produzione di satelliti e di servizi collegati.

Airbus contribuirà con i business Space Systems and Space Digital della divisione Defence and Space, l’italiana Leonardo con Space Division che controlla una parte di Telespazio e Alenia Space, Thales di nuovo con Alenia Space, Telespazio e SESO. Di seguito gli obiettivi stabiliti (ripresi dal comunicato congiunto).

Promuovere l’innovazione e il progresso tecnologico sfruttando le capacità congiunte di ricerca e sviluppo per essere all’avanguardia nelle missioni spaziali in tutti i settori, compresi i servizi, e migliorare l’efficienza operativa, beneficiando di economie di scala e processi di produzione ottimizzati.

Aumentare la competitività degli attori globali, raggiungendo una massa critica e garantendo all’Europa il suo ruolo di attore principale nel mercato spaziale internazionale.

Guidare programmi innovativi per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti e dei governi europei, nonché ai programmi nazionali sovrani e militari, fornendo soluzioni integrate per infrastrutture e servizi in tutti i principali settori spaziali, promuovendo la cooperazione tra le nazioni e avendo la capacità di investire.

Rafforzare l’ecosistema spaziale europeo apportando maggiore stabilità e prevedibilità al panorama industriale, amplificando le opportunità a vantaggio dei fornitori europei di tutte le dimensioni.

Creare nuove opportunità di sviluppo dei dipendenti attraverso competenze tecniche più ampie e la vasta presenza multinazionale della nuova azienda.

L’evoluzione del Project Bromo

I programmi spaziali nazionali sovrani ai quali si fa riferimento, sono gli stessi per i quali in Europa si sono già impegnate Eutelsat e le realtà coinvolte nel progetto IRIS². Non è un mistero che da questa parte dell’oceano si stia guardando con sempre più sospetto alle ultime evoluzioni di Starlink e, soprattutto, alle posizioni assunte dal suo numero uno.

La nuova società sarà controllata al 35% da Airbus, con Leonardo e Thales che invece deterranno entrambe il 32,5% della quota. Dovrebbe contribuire a creare circa 25.000 posti di lavoro, ovviamente nel vecchio continente, con un fatturato annuo stimato in oltre 6 miliardi di euro.

Come riportato da Reuters, le discussioni fra le tre realtà giunte oggi a una stretta di mano sono iniziate lo scorso anno, attraverso un’iniziativa nota con il nome in codice Project Bromo. Per modalità, ricorda quanto avvenuto nel 2001 con la creazione del consorzio MBDA impegnato nella costruzione di missili, formato da Airbus, Leonardo e BAE Systems.