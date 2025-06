Satelliti europei: Eutelsat parla francese

La Francia è in prima linea per aiutare Eutelsat a realizzare in tempi relativamente brevi una costellazione di satelliti in orbita da impiegare per la connettività dallo spazio. Tradotto: l’alternativa europea a Starlink di SpaceX. Da Parigi è appena giunta la conferma relativa a un aumento di capitale pari a 1,35 miliardi di euro che, di fatto, rende il Paese transalpino l’azionista di maggioranza.

Eutelsat, Francia finanzia il rivale di Starlink

Al momento la società controlla una rete composta da oltre 600 unità in orbita, a circa 1.200 chilometri di distanza dalla Terra. È quella allestita da OneWeb, realtà britannica acquisita negli anni scorsi e partecipata dal governo UK. Queste le parole di Jean-François Fallacher, CEO del gruppo.

Eutelsat apre un nuovo capitolo, incentrato sull’implementazione di LEO, un’importante rivoluzione tecnologica e innovativa per l’industria satellitare. Grazie al suo posizionamento differenziato GEO-LEO e alla sua copertura globale, Eutelsat è pronta a diventare un attore centrale nello sviluppo dello spazio sovrano europeo di domani.

Il riferimento al concetto di spazio sovrano europeo non è casuale. Nell’ultimo periodo, il vecchio continente ha sempre più preso le distanze da Starlink, complici alcune posizioni assunte da Elon Musk, numero uno di SpaceX che controlla il servizio. Ne è una testimonianza anche la recente mossa della Germania che ha scelto di affidarsi proprio a Eutelsat per fornire connettività via satellite in Ucraina.

L’Italia pensa alla sua costellazione

Come si pone l’Italia in questo scenario? A inizio aprile abbiamo scritto su queste pagine della trattativa con Leonardo (già attiva nel settore con Telespazio) per allestire una costellazione tricolore. Da allora non sono più emerse informazioni. Sarebbe coinvolta direttamente ASI (Agenzia Spaziale Italiana), responsabile dello studio di fattibilità già presentato all’esecutivo.

Nonostante siano trascorsi solo pochi mesi, sembrano ormai lontani i tempi in cui si discuteva di una possibile stretta di mano tra Giorgia Meloni e l’amico Musk per la fornitura, da parte di Starlink, di servizi crittografici destinati alle comunicazioni del nostro Paese.