Germania: no a Starlink, sì a Eutelsat per i satelliti in Ucraina

Quanto accaduto negli ultimi due mesi e mezzo a Washington sta già avendo e avrà ancora pesanti ripercussioni in Europa. Il riferimento non è solo ai nuovi dazi annunciati da Donald Trump, ma anche alle conseguenze di alcune posizioni assunte dai suoi fedelissimi, Elon Musk in primis. Pper questo motivo, la strategia del vecchio continente relativa alla gestione della connessione a Internet dallo spazio sembra sempre più allontanare l’ipotesi di un accordo con Starlink.

Eutelsat finanziata dalla Germania in Ucraina

Pare lontano il tempo in cui il nostro governo, facendo leva sulla stretta amicizia tra la premier Giorgia Meloni e il numero uno di Tesla e SpaceX, valutava di sottoscrivere un contratto di fornitura per spingere la penetrazione del servizio nel paese. Già qualche settimana fa abbiamo riportato su queste pagine di rapporti più distanti tra i due (almeno su questo fronte), citando l’opzione Eutelsat come alternativa. E, solo pochi giorni fa, di come l’Italia si stia muovendo per allestire una propria costellazioni di satelliti a cui delegare il compito, con finalità civili e militari.

Per ragioni del tutto analoghe, altri paesi europei non sembrano vedere di buon occhio Starlink. Questo pomeriggio, Reuters ha riferito di un finanziamento all’Ucraina, da parte della Germania, per far sì che l’esercito di Kiev possa continuare a contare sull’accesso a Internet, ma senza più dipendere dall’infrastruttura di Musk.

Eva Berneke, CEO di Eutelsat, ha confermato che la società (la cui sede è in Francia) sta già fornendo il proprio servizio nel territorio ucraino da circa un anno, passando da un distributore tedesco. Entro le prossime settimane, il numero delle unità in orbita che scambiano dati nel paese aumenterà fino a raggiungere un numero compreso tra 5.000 e 10.000.

I rapporti tra Trump e Putin, la posizione di Musk

Indubbiamente, stanno pesando alcune posizioni assunte da Donald Trump dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. Il trattamento riservato a Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale passerà alla storia, così come le pacche sulle spalle di Vladimir Putin, per forzare un accordo di pace tra le parti.