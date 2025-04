Amazon annuncia lancio dei satelliti Kuiper come Starlink

Il 9 aprile, alle 12:00 ET, Amazon alzerà il sipario sulla sua nuova missione spaziale. Da Cape Canaveral, la stessa rampa di lancio che ha visto partire esploratori lunari e sonde interplanetarie, un potente Atlas V trasporterà il primo sciame di 27 satelliti del Project Kuiper verso l’orbita. È la prima mossa in una partita a scacchi con Elon Musk e la sua rete satellitare Starlink.

I primi satelliti in orbita per Project Kuiper di Amazon

La missione KA-01 (Kuiper Atlas 1) è il battesimo di fuoco per un programma che prevede una straordinaria sequenza di 80 lanci, ognuno destinato a seminare decine di satelliti. Con questa iniziativa, Amazon fa una promessa audace: offrire un servizio Internet ad alta velocità e bassa latenza entro la fine dell’anno, per raggiungere ogni angolo del pianeta.

Per connettersi alla costellazione Project Kuiper, gli utenti avranno bisogno di apposite antenne. Amazon ha già svelato il suo terminale più compatto: un quadrato di sette pollici dal peso di soli 450 grammi, capace di offrire velocità fino a 100 Mbps. Una valida alternativa allo Starlink Mini.

Ma il colosso di Seattle non si ferma qui. Sono in arrivo anche antenne più grandi per uso residenziale e aziendale, con velocità fino a 1 Gbps. Il tutto a un prezzo che Amazon stima “sotto i 400 dollari” per unità, con possibili sussidi per attirare gli utenti.

Una rete da oltre 3.200 satelliti in orbita bassa

A regime, il sistema satellitare di prima generazione di Amazon conterà più di 3.200 satelliti in orbita bassa (LEO), a circa 630 km dalla Terra. Viaggiando a oltre 27.000 km/h, completeranno un giro del pianeta in circa 90 minuti. Un ritmo serrato per stare al passo con la costellazione Starlink, che al momento supera i 7.000 satelliti operativi.

Una particolarità dei satelliti KA-01 è il rivestimento in film a specchio dielettrico, una tecnologia esclusiva di Project Kuiper che disperde la luce solare riflessa. L’obiettivo è renderli meno visibili ai telescopi a terra, una mossa che farà felici gli astronomi, spesso infastiditi dai riflessi dei satelliti in orbita.

Rischi e incognite della missione di Amazon

Nonostante Amazon abbia già “assaggiato” lo spazio con alcuni satelliti sperimentali, la missione KA-01 è un salto nel buio che nasconde anche un certo margine di incertezza. “Abbiamo condotto numerosi test a terra per prepararci, ma alcune lezioni si apprendono solo in volo“, spiega Rajeev Badyal, vicepresidente di Project Kuiper.

Questa missione rappresenta un doppio debutto: è la prima volta che Amazon lancia il design finale dei suoi satelliti e anche la prima operazione su larga scala con così tanti dispositivi in un unico lancio.