Project Kuiper: connettività satellitare con AWS

Amazon ha recentemente completato il test di trasmissione dati dallo spazio effettuato con i due prototipi KuiperSat-1 e KuiperSat-2. Durante la conferenza re:Invent 2023, l’azienda di Seattle ha fornito alcune informazioni su Project Kuiper e la connettività satellitare tramite l’infrastruttura di AWS (Amazon Web Sevices).

Project Kuiper e AWS per le aziende

Amazon offrirà la connettività satellitare tramite Project Kuiper non solo agli utenti privati, ma anche a governi, aziende e operatori di telecomunicazioni. Per questi clienti è stata progettata un’antenna specifica (circa 48×76 centimetri) che consente di raggiungere una velocità massima in download di 1 Gbps.

Oltre alle antenne (terminali) e ai 3.236 satelliti, il sistema Kuiper è formato da numerosi gateway terrestri (come quello visibile nell’immagine), dove verranno installate le antenne che inviano e ricevono dati verso e dai satelliti in orbita terrestre bassa (LEO). Ogni gateway è collegato tramite fibra ottica al data center AWS più vicino.

Project Kuiper è stato progettato per offrire servizi di connettività flessibili e multipurpose. Sfruttando i servizi AWS, i clienti riceveranno il livello di qualità previsto, grazie alla gestione dinamica del traffico che ottimizza la capacità di rete. Le aziende e i clienti del settore pubblico potranno spostare i dati privati tra i propri data center, senza passare per Internet. Ciò permetterà di migliorare la sicurezza e la privacy.

All’inizio del 2024 è previsto il lancio dei primi satelliti operativi. Alla fase di beta test, prevista nella seconda metà del 2024, parteciperanno Vodafone, Verizon, NTT, SKY Perfect JSAT e altri partner. Il servizio di connettività dovrebbe essere attivato tra fine 2024 e inizio 2025.