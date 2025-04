Una costellazione di satelliti per l'Italia: lavori in corso

Sembrano procedere in modo abbastanza spedito i lavori necessari per dare all’Italia la sua costellazione di satelliti. Nuove informazioni emerse e riportate da Reuters fanno riferimento a un progetto entrato ormai nella sua seconda fase, ma che inevitabilmente richiederà ancora diversi anni prima di arrivare a concretizzarsi.

L’Italia al lavoro sui propri satelliti

Una fonte ritenuta a conoscenza dell’iniziativa, ma per ovvie ragioni rimasta anonima, ha riferito all’agenzia che la volontà è quella di portare in orbita un sistema interoperabile composto in un primo momento da almeno 100 unità. Cosa significa? Tradotto: nelle intenzioni dovrebbe essere in grado di funzionare in modo del tutto indipendente oppure, all’occorrenza, di interfacciarsi con gli altri.

L’idea è che la costellazione lavori insieme ad altre, non necessariamente da sola.

ASI (Agenzia Spaziale Italiana) avrebbe presentato al governo uno studio di fattibilità a inizio marzo, con largo anticipo rispetto alla scadenza fissata per l’estate. Come anticipato, le tempistiche non saranno comunque brevi: si prevede una messa in opera non prima del 2031.

La costellazione dovrebbe poter essere impiegata sia per usi civili sia per compiti militari.

Discussioni con Leonardo e altre realtà

Stando a quanto riportato, sarebbe già stata avviata una discussione con alcune realtà del settore per la fase di realizzazione e messa in opera del sistema. Tra queste figura anche Leonardo (già attiva nel settore con Telespazio), che non ha rilasciato alcun commento in merito. Al momento, utilizzare il condizionale è d’obbligo. Mancano infatti dichiarazioni in merito da parte dei canali ufficiali e istituzionali.

SpaceX e Starlink, ipotesi sempre più remota

Sembra ormai definitivamente naufragata l’idea di una stretta di mano con SpaceX per la fornitura al nostro paese del servizio Starlink. Come affermato nelle scorse settimane, dopo un iniziale entusiasmo, il dialogo tra Elon Musk e Giorgia Meloni sembra aver subito un brusco stop. Avrebbero influito alcune prese di posizione del magnate e il suo ruolo nella nuova amministrazione USA.