 Iliad sorprende con GIGA PRIME: l’offerta super completa con giga e show inclusi a 12€
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Iliad sorprende con GIGA PRIME: l’offerta super completa con giga e show inclusi a 12€

Scopri Iliad GIGA PRIME: 300 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, 30 GB in Europa e 12 mesi di Amazon Prime inclusi a soli 12,99€ al mese. Scoprila!
Iliad sorprende con GIGA PRIME: l’offerta super completa con giga e show inclusi a 12€
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Scopri Iliad GIGA PRIME: 300 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, 30 GB in Europa e 12 mesi di Amazon Prime inclusi a soli 12,99€ al mese. Scoprila!
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Ci sono offerte telefoniche che ti danno solo giga. Poi ci sono quelle che cercano davvero di semplificarti la vita. La nuova Iliad GIGA PRIME appartiene decisamente alla seconda categoria: tantissimi giga in 5G, minuti e SMS illimitati, vantaggi extra e persino un anno di Amazon Prime incluso. Tutto a 12,99 euro al mese, senza costi nascosti e senza le solite complicazioni che spesso accompagnano le offerte telefoniche.

La sensazione è quella di avere finalmente un’offerta “completa”, pensata per chi usa davvero lo smartphone ogni giorno: streaming, social, lavoro, hotspot, videochiamate, viaggi e serie TV.

Scopri Iliad Prime

300 GB in 5G, Amazon Prime incluso e zero stress

Con GIGA PRIME hai a disposizione 300 GB in 4G+ e 5G, una quantità di traffico dati che permette praticamente di fare tutto senza l’ansia di controllare continuamente i consumi. Streaming in alta definizione, gaming online, smart working, hotspot per tablet e PC: questa offerta nasce chiaramente per chi vive connesso. Inclusi anche 30 GB in roaming Europa, perfetti per viaggiare senza cercare Wi-Fi ovunque. A completare il pacchetto ci sono minuti ed SMS illimitati verso tutti.

Ma la vera chicca è il bonus incluso: 12 mesi di Amazon Prime gratuiti. E non si parla solo di spedizioni veloci. Nel pacchetto rientrano anche Prime Video, Amazon Music Prime, offerte dedicate e tanti altri vantaggi che normalmente richiederebbero un abbonamento separato. In pratica, Iliad ha preso una classica offerta mobile e l’ha trasformata in un piccolo ecosistema digitale all-inclusive. L’attivazione è semplice e veloce: puoi fare tutto online oppure tramite le Simbox automatiche Iliad presenti nei centri commerciali e nei punti vendita autorizzati. Inoltre, l’offerta è disponibile sia per i nuovi clienti sia per chi è già cliente Iliad e desidera effettuare un upgrade. E per chi utilizza anche la fibra Iliad, c’è un ulteriore vantaggio: GIGA PRIME può essere abbinata alle offerte fibra con sconti dedicati, creando un ecosistema casa + mobile davvero interessante per chi vuole avere tutto con un unico operatore.

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Pubblicato il 23 mag 2026

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Roberta Bonori
Pubblicato il
23 mag 2026
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