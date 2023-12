AirPods 2ª generazione a 99€, arrivano per Natale: regalo PERFETTO

Se vuoi stupire qualcuno di speciale o farti un auto regalo con i fiocchi, realizza i tuoi sogni e porta a casa un paio di AirPods di 2ª generazione all’istante. Gli auricolari Bluetooth di Apple sono tra i più famosi e se hai un melafonino, allora non ne puoi proprio fare a meno. Vale ancora la pena acquistare questo modello? La risposta è affermativa.

Collegati al volo su Amazon dove grazie a uno sconto del 34% ne approfitti per portarle a casa con soli 99€. Non perdere tempo perché acquistandole ore, arrivano prima di Natale.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

AirPods di seconda generazione: tutto quello che devi sapere

Comodi, stabili e soprattutto semplici da avere sempre dietro. Naturalmente puoi usarli anche su prodotti Android e su sistemi operativi come Windows ma il loro massimo lo danno con dispositivi Apple com’è giusto che sia. Quindi, se hai un iPhone o un MacBook io ti consiglio di non farne a meno.

Gli AirPods di seconda generazione sono degli auricolari di cui non potrai più fare a meno. Con 24 ore di batteria, ricarica rapida e audio potente e di qualità, hai tutto che ti occorre a portata di orecchie. Naturalmente sono integrati i microfoni così puoi anche registrare note vocali e parlare al telefono.

Se togli una cuffia dall’orecchio, la riproduzione si ferma grazie al sensore. I controlli touch sono personalizzabili per cambiare traccia o attivare altre funzioni e soprattutto, si collegano all’istante ai tuoi dispositivi.

