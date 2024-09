AirPods 4 in preordine su Amazon: prenotazione al prezzo minimo

Eccoli: i nuovi AirPods 4 sono in preordine su Amazon. Gli auricolari wireless della mela morsicata sono proposti in due versioni, con e senza la cancellazione attiva del rumore. In entrambi i casi, in dotazione c’è la custodia di ricarica USB-C con supporto alla ricarica wireless.

Compra subito i nuovi auricolari Apple AirPods 4

Le novità introdotte rispetto alla generazione precedente riguardano il design, ottimizzato nel nome dell’ergonomia, con uno stelo più corto e un pulsante per controllare la musica e le chiamate con un solo tocco. Ci sono poi il chip H2 visto in precedenza solo sulla linea Pro, la resistenza al sudore, alla polvere e all’acqua (certificazione IPX4) e la possibilità di interagire con Siri semplicemente annuendo o scuotendo delicatamente la testa. A questo si aggiunge l’autonomia fino a 30 ore, per un’esperienza di ascolto senza interruzioni. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli.

Puoi effettuare subito il preordine dei nuovi AirPods 4 scegliendo tra la versione base a 149 euro e quella con cancellazione attiva del rumore a 199 euro.

Grazie alla prenotazione al prezzo minimo garantito offerta dall’e-commerce, se li compri ora, qualsiasi eventuale sconto attivo da qui al lancio del 20 settembre sarà applicato in automatico prima di effettuare il pagamento. C’è anche la consegna gratuita a domicilio con la spedizione curata da Amazon.

AirPods Max in cinque nuovi colori

Lancio ufficiale anche per i cinque nuovi colori di AirPods Max, le cuffie over-ear della mela morsicata. Ha preso il via la fase di preordine. Apple ha lasciato invariato il prezzo.

Le tinte sono Galassia, Arancione, Viola, Blu e Mezzanotte, proposte a 579 euro. La consegna gratuita è prevista per il 20 settembre.