AirPods 4 (USB-C) in FORTE SCONTO su Amazon: l'occasione

Ecco l’affare su Amazon da cogliere al volo se stai cercando gli auricolari wireless giusti da abbinare al tuo iPhone, iPad o Mac: è il forte sconto sugli Apple AirPods 4. Si tratta dell’ultima generazione del dispositivo, quella con custodia di ricarica con porta USB-C e fino a 30 ore di autonomia. La qualità audio è garantita dalla presenza del chip H2 progettato internamente dalla mela morsicata e dalla connettività Bluetooth 5.3.

I nuovi Apple AirPods 4 sono in offerta

Il design ergonomico, ulteriormente migliorato rispetto ai modelli precedenti, si unisce al supporto per l’audio spaziale personalizzato così da garantire un’esperienza di ascolto senza compromessi in ogni situazione: dallo streaming musicale alla riproduzione dei podcast, dalla visione dei contenuti multimediali alle telefonate. Ci sono ovviamente anche la compatibilità con Siri, i controlli touch intuitivi e la resistenza sia al sudore che all’acqua e alla polvere come testimonia la certificazione IPX4. Visita la scheda dell’e-commerce dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche integrate.

A proporre l’affare è Amazon, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità, occupandosi direttamente sia della vendita che della spedizione, attraverso la propria rete logistica, garantendo inoltre la consegna gratuita a domicilio già entro domani se effettui subito l’ordine. L’articolo è stato promosso con un voto medio pari a 4,5/5 nelle migliaia di recensioni pubblicate dai clienti.

Grazie al forte sconto applicato in automatico hai la possibilità di comprare gli auricolari wireless Apple AirPods 4 (di ultima generazione) al prezzo finale di soli 129 euro. Come già scritto, si tratta del modello con la custodia di ricarica dotata di porta USB-C.