AirPods di seconda generazione, a questo prezzo non erano mai scese

Se sei in vena di acquistare un paio di wearable ma non sei pronto a superare cifre che vanno sopra i cento euro, ho una notizia incredibile per te: puoi far diventare tue le AirPods di seconda generazione pagando appena 99,90€. Ebbene sì, sembra surreale ma è così: su Amazon la promozione è da prendere proprio al volo perché ha tempo limitato, non fartela scappare.

Comode e utilizzabili sia su Android che iOS, sono le true wireless che hanno fatto la storia.

Le spedizioni ovviamente, sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

AirPods di seconda generazione: vale la pena prenderle?

Acquistare un paio di wearable non è una scelta facile: ormai hai davanti a te migliaia di alternative e allora perché buttarsi proprio su queste di Apple? Io voglio essere al 100% onesta con te: possono essere utilizzate senza problemi sia su smartphone Android e iOS, ma nel primo caso non dovrebbero rappresentare la tua prima scelta.

Per il prezzo che hanno, sono eccellenti dunque se hai dispositivi Apple non ci pensare proprio. Proprio su questi le sfrutti al 100% perché sono dotate di comandi tattili che puoi utilizzare solo su MacOS e iOS. In più saprai anche meglio di me che l’ecosistema creata da Casa Cupertino è uno dei più funzionali.

Comodissime da indossare, sono semi in ear e quindi non hanno punte in silicone. Suonano forte e i microfoni catturano la tua voce in modo efficiente per parlare ore e ore. Anche la batteria non può essere trascurata: io le mie le ricarico una volta ogni tanto e le ho sempre a disposizione!

Acquista subito le tue AirPods di seconda generazione su Amazon a prezzo affare: ne approfitti al volo e diventano tue con soli 99,90€. Non hai un minuto da perdere, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.