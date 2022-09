AirPods Pro 2 in preordine: acquistali ora

Prende il via oggi la fase di preordine dei nuovi auricolari wireless Apple top di gamma: AirPods Pro 2. Sono progettati internamente dalla mela morsicata, ideati per chi vuol poter contare su una qualità del comparto sonoro sempre ottimale, in ogni situazione e contesto. Acquistali ora per riceverli al day one del 23 settembre.

Al via il preordine di Apple AirPods Pro 2

Molto più di semplici cuffie. Tutto è gestito dal chip H2 per prestazioni audio senza compromessi, che beneficiano di importanti aggiornamenti alla cancellazione attiva del rumore e alla modalità Trasparenza. Ci sono anche i controlli touch per intervenire sulla riproduzione dei contenuti e sulla regolazione del volume.

Migliorano inoltre l’autonomia rispetto alla generazione precedente (fino sei ore), si segnala l’introduzione di una nuova custodia per la ricarica resistente all’acqua e di una taglia aggiuntiva per i copriauricolari: ora ci sono XS, S, M e L. Tutto questo senza dimenticare il supporto all’Audio Spaziale, al rilevamento dinamico della posizione e ovviamente all’interazione con Siri.

Concentrandosi nel dettaglio sulla custodia di ricarica, dotata di tecnologia MagSafe, offre ora in totale fino a 30 ore di autonomia. Include anche un anello da laccetto per tenerla sempre a portata di mano. Inoltre, la funzione Posizione Esatta può determinare con precisione dove si trova, emettendo un suono dall’altoparlante integrato.

Effettuando subito il preordine di AirPods Pro 2 ci si garantisce la possibilità di ricevere gli auricolari wireless Apple top di gamma al day one del 23 settembre, con spedizione gratuita a domicilio. Per l’occasione, il modello di prima generazione è proposto in forte sconto.

