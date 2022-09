AirPods Pro 2: l'innovazione Apple si sente

Forte dei feedback raccolti in seguito al lancio del primo modello, Apple porta sul mercato la nuova generazione di AirPods Pro. L’annuncio è giunto in occasione dell’evento Far Out.

I nuovi AirPods Pro, gli auricolari secondo Apple

Il cuore pulsante è il chip H2 realizzato internamente dal gruppo di Cupertino. La qualità del comparto audio è garantita da un driver progettato appositamente, con pieno supporto a Spatial Audio, cancellazione attiva del rumore migliorata e Transparency Mode per isolare solo alcuni dei disturbi che provengono dall’ambiente circostante e

Non mancano i controlli touch per la regolazione del volume, un’ottimizzazione dell’autonomia per 6 ore di ascolto con una sola ricarica (30 ore grazie alla custodia).

A proposito della custodia, può ora essere ricaricata con la base di Apple Watch e integra un piccolo altoparlante che aiuta a trovarla quando non ci si ricorda dove è stata messa.

Infine, il prezzo: 249 dollari per gli Stati Uniti, con preordine dal 9 settembre e disponibilità dal 23 settembre.

… articolo in aggiornamento