iPhone 14: tutte le versioni, i colori e i prezzi

La linea iPhone 14, protagonista dell’evento Far Out in cui Apple ha presentato il suo nuovo ecosistema mobile, arriverà sul mercato a breve. Rimandiamo all’articolo dedicato per tutti i dettagli a proposito di design, specifiche e funzionalità. Qui prendiamo invece in considerazione i prezzi dei quattro modelli proposti, tutti sopra la soglia dei 1.000 euro: per il top di gamma assoluto si arriva a oltrepassare i 2.100 euro.

I prezzi di iPhone 14 e iPhone 14 Pro

A livello di colorazioni, le prime due versioni arriveranno in Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia e PRODUCT(RED). Le altre, quelle più performanti e costose, prevedono invece quattro opzioni: Viola scuro, Oro, Argento e Nero siderale. Ecco dunque qual è la spesa da mettere in preventivo per chi desidera acquistare una delle new entry del catalogo, a seconda del taglio di memoria interna, da 128 GB a 1 TB.

iPhone 14: 128 GB a 1.029 euro, 256 GB a 1.159 euro, 512 GB a 1.419 euro;

iPhone 14 Plus: 128 GB a 1.179 euro, 256 GB a 1.309 euro, 512 GB a 1.569 euro;

iPhone 14 Pro: 128 GB a 1.339 euro, 256 GB a 1.469 euro, 512 GB a 1.729 euro, 1 TB a 1.989 euro;

iPhone 14 Pro Max: 128 GB a 1.489 euro, 256 GB a 1.619 euro, 512 GB a 1.879 euro, 1 TB a 2.139 euro.

Per quanto riguarda la disponibilità, la fase di preordine sarà aperta già domani (venerdì 9 settembre) alle ore 14:00 per tutti i modelli. Gli interessati possono tenere d’occhio il sito Apple e lo store ufficiale Amazon. iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno consegnati a stretto giro, venerdì 16 settembre, mentre per iPhone 14 Plus bisognerà attendere fino a venerdì 7 ottobre.

Nell’occasione, il gruppo di Cupertino ha presentato anche nuovi dispositivi per la linea Apple Watch che si arricchisce dell’incarnazione Ultra (approfondimento) e gli auricolari wireless AirPods Pro di seconda generazione (approfondimento).