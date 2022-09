Apple Watch Series 8, SE e Ultra: innovazione al polso

Come previsto, ecco i nuovi smartwatch di Cupertino. Gli orologi della nuova serie Apple Watch Series 8, presentati durante l’evento Far Out, sono pensati per non temere alcuna situazione: resistono all’acqua, alla polvere e alle sollecitazioni meccaniche. Vediamo quali sono i dettagli più importanti.

Apple Watch Series 8

Grande attenzione è stata riposta alle funzionalità riguardanti la salute: ci sono sensori per effettuare un ECG, per rilevare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e, grazie a una nuova componente integrata, per eseguire la misurazione della temperatura (febbre) e le sue variazioni, utile anche per tenere sotto controllo il ciclo mestruale.

Lo smartwatch di Cupertino è inoltre in grado di riconoscere quando chi lo indossa è vittima di un incidente stradale, grazie alla tecnologia Crash Detection. In tal caso, attiva un breve contro alla rovescia al termine del quale allerta i soccorsi.

L’autonomia di Apple Watch Series 8 è sufficiente per garantire un’intera giornata di utilizzo con una sola ricarica, ma grazie al nuovo sistema Low Power Mode è possibile arrivare fino a 36 ore.

La disponibilità è prevista a partire dal 16 settembre, con i preordini aperti immediatamente. C’è la possibilità di scegliere fra quattro colorazioni e tre finiture in metallo. Il prezzo parte da 509 euro.

Apple Watch SE

C’è anche Apple Watch SE, proposto con una spesa più economica. Tre colorazioni, lato posteriore completamente riprogettato e prestazioni aumentate, senza dimenticare la dotazione di alcune delle funzionalità già descritte per il top di gamma (come Crash Detection). Arriverà il 16 settembre, in preordine da subito con una spesa da 309 euro.

Apple Watch Ultra

Design rugged, 36 ore di autonomia con una sola ricarica, fino a 60 ore grazie alle funzionalità di risparmio energetico: Apple Watch Ultra è la new entry più interessante per quanto riguarda gli orologi di Cupertino.

Ci sono una modalità notturna per ottimizzare la visibilità del display, il monitoraggio avanzato dell’attività fisica (anche subacquea) e un sistema GPS da top di gamma assoluto. Arriverà sul mercato il 23 settembre con prezzo da 1.009 euro.

Per tutti gli altri dettagli sui nuovi smartwatch della mela morsicata rimandiamo agli approfondimenti di Telefonino.