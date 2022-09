iPhone 14, via al preordine: prenota ora il tuo

I quattro nuovi smartphone di Cupertino sono disponibili per il preordine: si tratta del modello base iPhone 14, del suo fratello maggiore iPhone 14 Plus, del più evoluto iPhone 14 Pro e del top di gamma iPhone 14 Max. Effettuando subito l’acquisto ci si garantisce il diritto di riceverlo al day one: le consegna sono previste per il 16 settembre (7 ottobre nel caso del Plus).

Tutti gli iPhone 14 in preordine: eccoli

Ecco tutte le versioni del melafonino di ultima generazioni, già disponibili per chi desidera prenotarle, con diversi tagli di memoria interna e colorazioni differenti. Ognuno scelga quella più adatta alle proprie esigenze e al proprio portafogli: si trovano sullo store ufficiale della mela morsicata e su Amazon.

iPhone 14 in preordine

iPhone 14 (128 GB) : Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia o (PRODUCT)RED a 1.029 euro;

: Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia o (PRODUCT)RED a 1.029 euro; iPhone 14 (256 GB) : Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia o (PRODUCT)RED a 1.159 euro;

: Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia o (PRODUCT)RED a 1.159 euro; iPhone 14 (512 GB): Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia o (PRODUCT)RED a 1.419 euro.

iPhone 14 Plus in preordine

iPhone 14 Plus (128 GB) : Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia o (PRODUCT)RED a 1.179 euro;

: Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia o (PRODUCT)RED a 1.179 euro; iPhone 14 Plus (256 GB) : Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia o (PRODUCT)RED a 1.309 euro;

: Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia o (PRODUCT)RED a 1.309 euro; iPhone 14 Plus (512 GB): Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia o (PRODUCT)RED a 1.569 euro.

iPhone 14 Pro in preordine

iPhone 14 Pro Max in preordine

Per tutti i dettagli in merito a specifiche tecniche e novità introdotte dai singoli modelli rimandiamo all’articolo pubblicato durante l’evento di presentazione andato in scena nei giorni scorsi.

Sono inoltre già disponibili per il preordine gli auricolari wireless AirPods 2 Pro, realizzati da Apple per chi non accetta compromessi sul fronte audio. Acquistandoli ora hai la garanzia di riceverli al day one del 23 settembre.

