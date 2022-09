iPhone 14 e non solo: il nuovo ecosistema Apple

Ciò che è emerso in modo chiaro e netto dall’evento Far Out di Apple è l’intenzione di rafforzare l’identità di ecosistema mobile, ancor più che di lanciare singoli dispositivi al fine di consolidare il proprio market share. Lo ha messo nero su bianco Tim Cook subito in apertura del keynote ed è stato ribadito, seppur tra le righe e mai in modo esplicito, man mano che si sono susseguiti gli annunci. I nuovi iPhone 14, la lineup di orologi Apple Watch (con l’inclusione del modello Ultra) e l’evoluzione degli AirPods Pro costituiscono tasselli differenti dello stesso puzzle.

iPhone 14, Apple Watch e AirPods Pro: un ecosistema mobile

Per la mela morsicata, il tutto è più della somma delle singole parti. Non è un caso che gli smartphone e gli smartwatch condividano il medesimo set di funzionalità dedicate a salute e sicurezza. Tra queste anche Crash Detection, per allertare i soccorsi in caso di incidente stradale. Alle due componenti si aggiungono poi gli auricolari wireless e il supporto all’interazione vocale, passando ovviamente da Siri.

Ci sarà modo di passare in rassegna tutte le caratteristiche incluse, nonostante le tempistiche prima della disponibilità siano piuttosto strette: i primi arriveranno già entro la prossima settimana. Di seguito una carrellata di immagini utile per dare uno sguardo da vicino ai top di gamma della linea iPhone 14, quei modelli Pro e Pro Max progettati in modo da trasformare il notch in una feature battezzata Dynamic Island, quando gran parte degli altri produttori hanno sempre cercato in tutti i modi di nasconderlo.

