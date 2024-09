AirPods Pro 2ª gen in offerta, tue con meno di 230€ anche in 5 rate

Le Apple AirPods Pro di 2ª gen sono di qualità eccezionale. Indossandole scopri un nuovo modo di ascoltare i tuoi brani preferiti, soprattutto quando le abbini a servizi come Apple Music. Comode, stabili e dotate sia di audio adattivo che di cancellazione del rumore, non ti privano di alcune funzione. In offerta su Amazon, con uno sconto del 18% raggiungo il piccolo prezzo di 229 euro. Se le vuoi, aggiungile ora al carrello.

Apple AirPods Pro di 2ª, tutte le specifiche in poche righe

Con design In Ear e punte in silicone di diverse dimensioni per poterle adattare alle tue esigenze. Le Apple AirPods Pro di 2ª gen sono belle e comode da indossare anche per lunghi periodi. Si adattano perfettamente al tuo padiglione e ti concedono un’esperienza che può essere tranquillamente definita premium.

Il chip H2 è nuovo ed è il cambiamento maggiore. Con questo, gli auricolari raggiungono un’autonomia superiore, potendole usare per un totale di 30 ore grazie alla custodia di ricarica. Il modello in questione supporta la ricarica MagSafe. Tuttavia non è l’unico cambiamento, anche il suono riceve un upgrade potendo raggiungere una qualità tridimensionale e una spinta dalla cancellazione del rumore migliorata.

Caratteristiche salienti delle wearable sono l’audio adattivo che, unisce la modalità trasparenza con la cancellazione per farti partecipare al mondo esterno, il rilevamento di conversazione che, amplifica la voce di chi ti si avvicina e non ti fa sfilare gli auricolari, la regolazione automatica del volume che, alza e abbassa il volume a seconda di quello che stai facendo.

Naturalmente questo modello è resistente sia ad acqua che sudore per poter essere utilizzato mentre ti alleni.

La promozione che trovi su Amazon

Con uno sconto del 18%, su Amazon trovi una promozione ottima. Acquista oggi le tue Apple AirPods Pro di 2ª gen con custodia MagSafe a soli 229,90 euro. Sono attivi i pagamenti di Amazon a rate, dunque se sei idoneo puoi pagare con 5 rate mensili da soli 45,80 euro senza interessi.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.