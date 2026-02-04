 AirPods Pro 3 a prezzo minimo: audio adattivo e rilevamento del battito
AirPods Pro 3 a prezzo minimo: audio adattivo e rilevamento del battito

Le Apple AirPods Pro 3 sono disponibili al loro prezzo minimo in offerta su Amazon: auricolari Bluetooth che analizzano il tuo cuore.
AirPods Pro 3 a prezzo minimo: audio adattivo e rilevamento del battito
Le Apple AirPods Pro 3 sono disponibili al loro prezzo minimo in offerta su Amazon: auricolari Bluetooth che analizzano il tuo cuore.

Una nuova frontiera nel mondo delle wearable. Apple AirPods Pro 3 sono auricolari Bluetooth pensati per offrire di più: li indossi ed hai un’audio adattivo, un suono pieno, ma anche dati sul tuo battito cardiaco. Casa Cupertino ha aggiunto nuovi sensori all’interno di questi accessori che, ora, ti accompagnano nel quotidiano con una risorsa in più. Sono disponibili a prezzo minimo su Amazon con uno sconto del 12%, non le perdere di vista eaggiungile ora al tuo carrello con soli 219€. 

Apple AirPods Pro 3 sono auricolari di nuova generazione

Da quando sono state presentate, le AirPods Pro 3 hanno rubato subito l’attenzione. Invece di mettere sul mercato delle semplici auricolari Bluetooth aggiornate, Apple ha integrato al loro interno una funzione innovativa: la rilevazione del battito cardiaco. Il nuovo sensore registra in tempo reale le performance del tuo cuore e non solo ti informa sulla frequenza, ma calcola anche le calorie bruciate per 50 tipi di allenamento diversi. Grazie a queste funzioni, ora utilizzi le wearable per completare gli anelli del fitness conteggiando anche passi e molto altro ancora.

Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C​​​​​​​

Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C​​​​​​​

219,00249,00€-12%
Il loro design rimane invariato in termini di tipologia: sono in ear con punte in silicone. Tuttavia sono più comode rispetto al passato e rimangono leggere e stabili così che tu possa muoverti in totale libertà. Ci sono diverse punte auricolari? Sì, in confezione te ne vengono fornite di diverse misure così da trovare il fitting perfetto per te.

Tutte le caratteristiche degli auricolari Pro di Apple

Abbinale al tuo iPhone o Mac e passa da un dispositivo all’altro in modo fluido senza che tu debba smanettare. Riproduci la musica che ami di più e goditi un audio adattivo che rende il suono profondo, dinamico e soprattutto in linea con le tue esigenze. Queste AirPods Pro 3 sono dotate anche di cancellazione attiva del rumore che puoi modificare a tua completa discrezione (attivando, ad esempio, la modalità trasparenza). Gestisci la riproduzione attraverso i comandi tattili e parla per ore al telefono perché i microfoni catturano la tua voce in modo cristallino. Altro plus da non sottovalutare? La loro batteria che, con custodia, dura fino a 24 ore di utilizzo. 

Il minimo storico di Amazon

Grazie allo sconto del 12% su Amazon, le Apple AirPods Pro 3 sono al loro minimo storico. Approfittane al volo e acquistale con soli 219€ prima che il prezzo torni intero.

Pubblicato il 4 feb 2026

