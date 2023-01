Aldo Bisio nominato Chief Commercial Officer di Vodafone Group

Importante cambio ai vertici per la famiglia Vodafone. Aldo Bisio, già amministratore delegato di Vodafone Italia, da oggi è al tempo stesso il nuovo Chief Commercial Officer di Vodafone Group. Una nuova figura italiana, insomma, va ad impreziosire il board di Vodafone Group affiancando l’attuale reggenza di Margherita Della Valle (CEO ad interim).

Aldo Bisio, nuovo CCO Vodafone Group

Un fil rouge italiano, insomma, che continua a restare intessuto al board Vodafone dai tempi di Vittorio Colao e che oggi vede Bisio occupare la nuova posizione pur mantenendo al tempo stesso l’attuale incarico di ad Vodafone Italia. L’ingresso di Bisio è accompagnato inoltre dalla riorganizzazione di Vodafone Spagna, dove il CEO Colman Deegan lascerà l’incarico a partire dal 31 marzo per entrare nel team di Margherita Della Valle. Vodafone Spagna, al contempo, “entrerà a far parte dell’Europe cluster a partire dal 12 gennaio 2023 e riferirà al ceo di Europe cluster, Serpil Timuray“.

Aldo Bisio affonda le radici della propria carriera tra IBM ed Olivetti, è cresciuto in McKinsey & Co e registra in seguito un passaggio in Ariston Thermo Group ed in RCS Quotidiani. Dal 2014 è CEO di Vodafone Italia, posizione nel quale ha maturato l’esperienza che ora porterà direttamente al servizio di Vodafone Group in qualità di nuovo CCO.