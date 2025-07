Alexa al volante con Echo Auto: SCONTO 50% per il Prime Day

È attivo lo sconto del 50% che taglia il prezzo di Echo Auto, l’accessorio che porta Alexa nella tua automobile (verifica la compatibilità). Ti aiuta a sfruttare al meglio il tempo trascorso alla guida, abilitando funzionalità avanzate per l’intrattenimento, la comunicazione e la smart home. È anche stato progettato per tutelare la privacy, grazie a un pulsante fisico per disattivare i microfoni con un solo tocco.

Echo Auto con Alexa a -50% nel Prime Day

È il dispositivo che porta l’assistente virtuale nell’abitacolo e permette di interagire a mani libere, anche nei veicoli privi di AI integrata. Caratterizzato da un design sottile e cinque microfoni, riesce a sentirti chiaramente anche in presenza di musica, aria condizionata o rumori del traffico. Puoi ascoltare i tuoi brani preferiti da servizi come Amazon Music, Spotify o Apple Music, effettuare chiamate, inviare messaggi, ascoltare podcast, notizie e audiolibri, tutto semplicemente con la tua voce. Include anche un caricatore rapido per ricaricare il telefono durante i viaggi. Ti consente di gestire i dispositivi smart di casa anche dall’auto, ad esempio spegnendo le luci o regolando la temperatura nelle stanze. Di uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione per tutti gli altri dettagli.

Il prezzo di Echo Auto è stato tagliato esattamente a metà, rispetto alla migliore offerta dell’ultimo mese: lo sconto del 50% porta la spesa necessaria per l’acquisto a soli 34,99 euro. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis in pochi giorni, direttamente a casa tua.

Hai tempo ancora fino a domani per approfittare delle migliaia di promozioni proposte nel Prime Day 2025: l’evento terminerà definitivamente venerdì 11 luglio. Per accedere alle offerte esclusive, puoi attivare gratuitamente la prova di 30 giorni dell’abbonamento.