Alexa+ su Fire TV dà consigli personalizzati e curiosità sui film

Amazon ha deciso di dare una marcia in più alla sua Fire TV. Durante l’evento hardware autunnale, ha presentato Alexa+, una versione evoluta dell’assistente vocale che ora diventa capace di dialoghi più naturali, contestuali e personalizzati.

Non si tratta più di semplici comandi vocali, si puoi chiedere ad Alexa+ dove è stato girato un film, chi è quell’attore che sembra familiare, o persino curiosità sulla colonna sonora. E tutto questo mentre si sta guardando, senza interrompere la visione.

Alexa+ arriva su Fire TV: trova scene nei film e offre suggerimenti su misura

Una delle funzioni più sorprendenti è la ricerca vocale avanzata. Basta dire mostrami la scena in cui si incontrano per la prima volta e Alexa+ la trova. Questa opzione è già disponibile su migliaia di titoli Prime Video e presto arriverà anche su altre piattaforme. Inoltre, Alexa+ può suggerirti contenuti basati su ciò che si è visto di recente, sul proprio attore preferito o in base all’umore della serata.

Durante gli eventi sportivi, Alexa+ diventa il proprio cronista di fiducia. Si può chiedere il punteggio della propria squadra, le statistiche dei giocatori, i momenti salienti della partita precedente o dove vedere il prossimo match in streaming. Supporta Prime Video, Sling TV, DirecTV, Fubo e altri servizi compatibili.

Nuovi Fire TV con funzioni intelligenti e luminosità potenziata

Alexa+ sarà disponibile sui nuovi dispositivi Fire TV:

Fire TV 2-Series e 4-Series;

Fire TV Omni QLED;

Fire TV Stick 4K Select;

Alcuni modelli Panasonic e Hisense

La serie Omni QLED è il fiore all’occhiello. Si adatta alla luce della stanza, si accende quando si entra e offre una qualità visiva superiore con Dolby Vision, HDR 10+ Adaptive e un processore aggiornato. Prezzo di partenza: 479,99 dollari.

Audio più chiaro e immagini migliori

Le serie Fire TV 2 e 4 includono due novità: Omnisense, per la regolazione automatica della luminosità; e Dialogue Boost, per rendere i dialoghi più nitidi e comprensibili. Grazie al nuovo processore quad-core, sono anche il 30% più veloci. Prezzi a partire da 159,99 dollari per la serie 2 e da 329,99 dollari per la serie 4.

Fire TV Stick 4K Select: economico, potente, pronto per Alexa+

Costa solo 39,99 dollari, ma supporta HDR 10+, Vega OS e sarà compatibile con Alexa+, Xbox Gaming e Luna.