Alexa Plus: otre un milione di utenti attivi

Alexa Plus ha raggiunto un nuovo e importante traguardo. Un portavoce dell’azienda, Eric Sveum, ha infatti riferito alla redazione di The Verge che la versione AI dell’assistente vocale di Amazon introdotta concretamente a inizio anno corrente ha raggiunto e superato un milione di utenti attivi.

In base a quanto dichiarato, il rilascio sta procedendo a ritmo crescente e le intenzioni sono quelle di rendere Alexa Plus accessibile a tutti durante l’estate. Il nuovo servizio sarà gratuito per gli abbonati Prime, mentre per tutti gli altri il costo sarà di 19,99 dollari/mese.

Annunciata inizialmente nel settembre 2023, l’assistente ha subito ritardi significativi prima di essere lanciata ufficialmente in modalità Early Access a marzo 2025. Ma solo nelle ultime settimane ha iniziato davvero a circolare tra gli utenti, come dimostrano diversi post condivisi su Reddit e Facebook.

Va tuttavia tenuto presente che ad oggi diverse funzioni annunciate al momento del lancio non sono ancora disponibili nella versione Early Access, come la possibilità di saltare a una scena preferita su Fire TV, ordinare cibo da Grubhub, pianificare visite in spa e creare musica personalizzata in tempo reale. È molto attesa anche la compatibilità con i browser, una funzione fondamentale per entrare in competizione diretta con ChatGPT e Gemini.

Uno dei principali motivi della cautela nel lancio di Alexa Plus è che il nuovo capo dei dispositivi e dei servizi, Panos Panay, intende sbarazzarsi di tutti i problemi relativi all’assistente AI generativo prima che possa venire adoperato su larga scala.