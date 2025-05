Alexa Plus, il mistero dell'assistente AI fantasma

Alexa Plus, la versione AI dell’assistente vocale di Amazon, sembra essere avvolta da un alone di mistero. Nonostante l’annuncio in pompa magna dello scorso febbraio, con tanto di abbonamento gratuito per i clienti Prime e un prezzo di 19,99 dollari al mese per tutti gli altri, trovare tracce concrete di utenti che la stiano effettivamente utilizzando è come cercare un ago in un pagliaio.

Alexa Plus… dove sono gli utenti?

Reuters ha cercato di far luce sulla questione, ma si è trovata di fronte a un vero e proprio rompicapo. Il suo reportage, racconta la difficoltà nel rintracciare testimonianze dirette dell’uso di Alexa Plus online. L’agenzia stampa ha setacciato decine di siti di notizie, YouTube, TikTok, X, BlueSky, Instagram e Facebook di Meta, oltre a Twitch di Amazon e le recensioni dei dispositivi Echo con assistente vocale su Amazon.com. Ma niente, nessuna traccia concreta di utenti di Alexa Plus. Persino due persone che avevano postato su Reddit affermando di averla usata non hanno fornito prove tangibili e le loro identità non sono state confermate.

Amazon replica piccata: Alexa Plus esiste, eccome

Di fronte a questo mistero, The Verge ha interpellato direttamente Amazon per avere chiarimenti. E la risposta del colosso dell’e-commerce non si è fatta attendere, con un tono piuttosto piccato. Eric Sveum, portavoce di Amazon, ha dichiarato via email: “È semplicemente sbagliato dire che Alexa+ non è disponibile per i clienti, quell’affermazione è falsa. Centinaia di migliaia di clienti hanno accesso ad Alexa+ e stiamo costantemente invitando altri clienti che hanno richiesto l’accesso anticipato.”

Sveum ha anche condiviso uno screenshot di come dovrebbe apparire l’email di invito, per fugare ogni dubbio. Amazon ci tiene a sottolineare che Alexa Plus è ben lungi dall’essere un miraggio, anzi, sarebbe già nelle case (o meglio, negli smart speaker) di “centinaia di migliaia” di fortunati che hanno ricevuto l’invito di accesso anticipato.