Alexa+ per tutti negli USA: cosa cambia dalla versione base

Non ci stupirebbe assistere presto al lancio internazionale di Alexa+ e all’arrivo del servizio anche in Europa e in Italia. La notizia di oggi riguarda la sua disponibilità per tutti coloro che si trovano negli Stati Uniti. È accessibile tramite voce con uno dei tanti dispositivi di Amazon, da browser oppure con applicazione mobile. Rispetto alla versione base supporta pienamente il linguaggio naturale. Inoltre, tiene in considerazione il contesto, ha una memoria persistente per ricordare preferenze e personalizzazioni ed è in grado di eseguire azioni complesse.

Alexa+ per tutti negli USA, gratis con Prime

Si tratta di una funzionalità premium, che richiede una spesa mensile di 19,99 dollari, ma con l’abbonamento Prime diventa gratuita. È a costo zero anche l’interazione via chat da alexa.com e via app.

Amazon afferma di aver raccolto molti feedback importanti durante i test della fase Early Access avviata un anno fa circa. Questo ha permesso di intervenire dove necessario, comprendendo i desideri degli utenti. Ricordiamo che la novità è stata accolta con un certo disappunto da chi se l’è in qualche modo vista imporre, con un’attivazione automatica: sulla questione abbiamo pubblicato la posizione ufficiale dell’azienda.

Alexa+ si basa su un approccio agnostico per quanto riguarda i modelli AI impiegati, facendo leva sia su quelli addestrati internamente sia su alternative di terze parti come Anthropic. Si può occupare di compiti complessi come la pianificazione di un itinerario, l’inserimento di appuntamenti nel calendario, il fornire aiuto nello studio, la prenotazione di un ristorante o di un trasporto.

Dalla sua, Amazon può contare sull’enorme numero di dispositivi per la smart home già installati nelle case di tutto il mondo. È una base hardware immensa, attraverso cui erogare il servizio e far conoscere le sue potenzialità. Al momento non ci sono tempistiche per l’arrivo in Europa e in Italia. Non è questione di se, ma di quando. Come abbiamo già visto in passato, gli Stati Uniti sono il banco di prova su cui eseguire il test di prodotti destinati poi a tutto il mondo.