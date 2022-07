Alexa trasforma gli Echo Show in cornici fotografiche

La formula magica è la seguente:

Alexa, avvia cornice fotografica

Basta pronunciare queste parole, infatti, per trasformare i propri Echo Show in cornici fotografiche che mostrano a rotazione le immagini che custodiscono sul cloud. Una volta pronunciata la frase, infatti, Alexa ripesca le immagini per creare una presentazione della durata di tre ore.

In cucina, in soggiorno, nel corridoio: ovunque vi sarà un Echo Show sarà possibile proiettare immagini e ricordi in rotazione, potendo così dare vita a momenti del passato attraverso una cornice digitale dinamica e di qualità. Gli Echo Show sono molto di più di una cornice digitale, ma fino ad oggi non erano mai stati sfruttati adeguatamente per questo semplice compito: è ora sufficiente chiederlo espressamente ad Alexa ed ecco che le immagini prenderanno vita tra i pixel dei display della gamma Echo.

Le immagini sono quelle che ognuno può depositare ed archiviare sulla propria cartella cloud senza limiti, qualcosa che ha in dotazione qualsiasi abbonato Amazon Prime. Una volta avviata la cornice, Alexa chiede all’utente di decidere se avviare in rotazione tutte le foto o solo una selezione apposita, così da poter decidere a priori che tipo di immagini lasciare in rotazione sul display.

Si può utilizzare questa funzione su uno qualsiasi tra i seguenti device:

Le foto possono essere caricate tramite l’app gratuita “Amazon Photos” o addirittura messe in condivisione in tutta la famiglia tramite gli account Alexa individuali. Così facendo sarà davvero una cornice di tutti, per tutti.

