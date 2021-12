Alibaba ha un falla informatica: cosa sta succedendo?

Alibaba, conosciuto come il gruppo principale informatico e finanziario privato cinese, si è recentemente trovato in una bufera a causa di una falla informatica, che ha costretto diversi partner, tra cui il Ministero dell'Informatica e della Tecnologia (MIIT) di Pechino, ad annullare i rapporti di collaborazione almeno per qualche mese. Cerchiamo quindi di capire cosa è realmente successo e quanto può essere grave. Prima di farlo però, vi segnaliamo la possibilità di proteggere il vostro dispositivo dagli attacchi informatici più popolari grazie alle ultime offerte di fine anno di Norton, disponibili per un periodo di tempo limitato.

Alibaba è nei guai a causa di una falla informatica

Il vero problema che ha costretto le aziende ad interrompere il loro rapporto di partnership con Alibaba si trova all'interno del software Apache Log4j, ovvero una porzione di codice che si occupa di segnalare e tenere traccia di tutta l'attività nelle reti e nelle applicazioni dei computer. Tale software è stato infatti reso pubblico durante il mese di dicembre 2021, aprendo quindi le porte a diversi attacchi hacker, i quali hanno subito tentato l'accesso a siti governativi e di vendita. Tale falla ha messo a rischio milioni di dispositivi in tutto il mondo.

I partner di Alibaba sono tantissimi in tutto il mondo e in molti si sono tirati indietro dopo che la stessa azienda cinese non è riuscita a segnalare in tempo il problema alle autorità. Il Ministero dell'Informatica e della Tecnologia (MIIT) di Pechino ha infatti dichiarato che interromperà per qualche mese i propri rapporti con Alibaba Cloud, servizio incluso all'interno della loro piattaforma informatica e di cybersecurity.

Tale falla rappresenterebbe comunque un problema davvero elevato, in quanto potrebbe anche consentire il controllo remoto delle apparecchiature governative e al furto di dati privati. D'altra parte, essendo Alibaba il principale fornitore di tecnologia in Cina, molte aziende tentennano nella volontà di interrompere i rapporti di partnership, in quanto significherebbe anche perdere un importante alleato. Ovviamente, tale falla verrà chiusa nel più breve tempo possibile.