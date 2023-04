Alibaba svela la sua IA rivale di ChatGPT

La scorsa settimana abbiamo anticipato l’imminente debutto del chatbot IA di Alibaba Tongyi Qianwen, una delle alternative cinesi a ChatGPT. L’intelligenza artificiale statunitense è il vero colosso da battere anche sul territorio del Dragone, dove non dovrebbe essere accessibile ma, grazie al mercato nero, riesce ad arrivare negli smartphone della popolazione.

Ebbene, proprio nella giornata di lunedì 10 aprile 2023 il colosso asiatico ha ufficialmente svelato il chatbot Tongyi Qianwen annunciando, al contempo, i piani per il futuro.

Alibaba svela il suo chatbot IA

Alibaba Cloud ha presentato questo prodotto confermando la sua capacità di operare in lingua cinese e inglese, approdando sui device di clienti e sviluppatori per creare modelli di linguaggio di grandi dimensioni personalizzati. Nel comunicato stampa rilasciato dall’azienda si legge che essa integrerà Tongyi Qianwen in tutte le sue applicazioni aziendali, da DingTalk (piattaforma per gli ambienti di lavoro) a Tmall Genie, focalizzato sui device IoT.

Daniel Zhang, CEO di Alibaba Group e di Alibaba Cloud Intelligence, ha dichiarato:

“Siamo in un momento di svolta tecnologica guidato dall’intelligenza artificiale generativa e dal cloud computing, e le aziende di tutti i settori hanno iniziato ad abbracciare la trasformazione dell’intelligence per stare al passo con il gioco. In qualità di fornitore leader di servizi di cloud computing a livello globale, Alibaba Cloud si impegna a rendere i servizi informatici e di intelligenza artificiale più accessibili e inclusivi per aziende e sviluppatori, consentendo loro di scoprire maggiori informazioni, esplorare nuovi modelli di business per la crescita e creare più all’avanguardia prodotti e servizi per la società.”

Jingren Zhou, CTO di Alibaba Cloud Intelligence, ha dunque aggiunto che oggi stiamo assistendo all’avvento di un nuovo paradigma di sviluppo dell’intelligenza artificiale, dove i modelli e le soluzioni cloud svolgono un ruolo cruciale. L’obiettivo, dunque, è rendere il paradigma più inclusivo possibile, facilitando alle aziende la loro trasformazione.