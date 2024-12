Allarme e antifurto smart: l'offerta su Tapo T30 KIT

Segnaliamo lo sconto di Amazon su Tapo T30 KIT, il bundle di TP-Link che permette di installare un sistema di allarme e antifurto all’interno della propria abitazione, così da poter contare su un alleato hi-tech per mantenerla sempre al sicuro. Include un sensore di movimento e due sensori per porte e finestre. Il funzionamento si basa sulla connettività Wi-Fi, sfruttando la rete domestica. Oggi lo puoi acquistare approfittando di un’offerta dedicata.

Lo sconto di Amazon su TP-Link Tapo T30 KIT

È compatibile con gli altri dispositivi della smart home, incluse le telecamere del marchio per la sorveglianza indoor e outdoor. Inoltre, è in grado di inviare avvisi istantanei sull’applicazione, così da poter controllare o intervenire prontamente in caso di anomalia rilevata. Nella confezione sono presenti anche lo hub Tapo H100, una batteria CR2450, due di tipo CR2032, l’adesivo 3M, una linguetta isolante e il manuale con le istruzioni da seguire per la configurazione e l’utilizzo. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa.

Lo sconto è applicato in automatico (non servono coupon da attivare né codici promozionali da inserire) e ti permette di acquistare il sistema di allarme e antifurto Tapo T30 KIT di TP-Link al prezzo finale di soli 49,99 euro, approfittando di un risparmio importante. Il voto medio assegnato da oltre 5.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce è superiore a 4/5.

L’articolo ha disponibilità immediata, è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista entro pochi giorni se lo ordini subito. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo fino al 31 gennaio 2025.