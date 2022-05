Allarme cryware: Microsoft avverte "attenzione ai wallet"

Microsoft ha lanciato l’allarme riguardo una nuova piaga che si sta diffondendo in rete, ovvero i cryware. Si tratta di una nuova forma di attacco che prende di mira i wallet, ovvero i portafogli di criptovalute.

Secondo quanto affermato dal colosso di Redmond, sono già numerosi i furti avvenuti tramite questa forma di attacco e, a quanto pare, la minaccia sarà sempre più concreta nelle prossime settimane e mesi.

Va detto che, con il termine cryware, si intendono diversi tipi di minaccia che prendono di mira i wallet. Tra i tanti possiamo citare i cryptojacker, che consumano risorse del dispositivo della vittima per minare criptovaluta ma anche i ClipBanker, che rubano valuta digitale durante le transazioni. Anche i wallet falsi sono ormai all’ordine del giorno.

Di fatto questo settore sta attraendo sempre più hacker e, per limitare in maniera considerevole i danni, dotarsi di un antivirus adeguato appare pressoché d’obbligo.

Con i cryware, i wallet delle criptovalute sono a forte rischio

Nel mese di dicembre dello scorso anno si è visto un rapido aumento di attacchi di questo tipo ma, più generalmente, una serie di azioni dei cybercriminali nei confronti dei portafogli di criptovalute.

In tal senso, Microsoft ha fornito diverse precauzioni utili come:

bloccare un hot wallet quando non si fa trading ;

; disconnettere i siti collegati al portafoglio digitale ;

; conservare in sicurezza le chiavi di accesso ;

; verificare sempre l’indirizzo del wallet quando si effettua una transazione.

Al di là dei consigli del colosso informatico, operare in un contesto protetto da un antivirus all’altezza della situazione poi, risulta una possibile ulteriore garanzia. In questo contesto, per esempio, Avast Premium Security offre adeguate garanzie sia per chi opera nel settore via computer sia chi effettua transazioni attraverso smartphone.

Questa soluzione infatti permette di rendere sicure operazioni bancarie o relative alla criptovalute, individuando facilmente siti web contraffatti e ransomware.

