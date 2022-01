Allarme falsa app Telegram: dilaga il malware Purple Fox

Telegram è un'app di messaggistica molto diffuso e apprezzato dall'utenza. La sua graduale diffusione però, ha attirato anche le attenzioni indesiderate dei pirati informatici.

Questi infatti, hanno preso di mira il programma di installazione dell'app, utilizzando la stessa per diffondere il malware Purple Fox. Questo, in realtà, è un nome già noto agli esperti di sicurezza informatica. Il virus infatti ha fatto il suo debutto sulla scena nel 2018, per poi essere modificato e riproposto successivamente in seguito.

Oggi, lo stesso malware, è stato introdotto in alcuni file di installazione fasulli di Telegram per Windows. Quando l'utente cerca di installare il software dunque, viene in realtà scaricato un downloader malevolo che consente a Purple Fox di installarsi.

Questa versione, tra l'altro, rispetto alle precedenti sembra ancora più furtiva e difficile da individuare. Come è possibile evitare problemi con Purple Fox? Il primo passo può essere sicuramente quello di installare un valido antivirus sul proprio computer.

False app Telegram e Purple Fox: come evitare di infettarsi?

Con un buon antivirus aggiornato sulla macchina in uso e con un po' di prudenza, è possibile evitare i problemi legati al diffondersi di questo malware.

Il primo passo, ovviamente, è scaricare l'app di Telegram esclusivamente dal sito ufficiale del software. Per pura scrupolosità poi, è necessario scansionare il file di installazione con un antivirus aggiornato di recente.

Va però detto che, per individuare questo malware, è necessario avere un software all'altezza della situazione. Sotto questo punto di vista, Panda Dome Premium è una garanzia.

Si tratta di uno strumento completo, che va ben oltre il semplice antivirus aggiungendo funzioni come firewall e VPN. La sua duttilità, lo rende adatto a lavorare in ambiente Windows e macOS ma anche su iOS e Android.

A questi strumenti si aggiungono un sistema Parental Control e la funzione Cleanup, utile per rendere più prestante il dispositivo in uso.

A rendere ancora più interessante Panda Dome Premium sono gli attuali sconti a cui è attualmente soggetto. Grazie al 50% di sconto infatti, è possibile ottenere tutti i suddetti strumenti per appena 59,49 euro all'anno, rispetto ai 118,99 euro di listino.