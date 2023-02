Allarme malware per chi investe in criptovalute: cosa sta succedendo?

Secondo quanto affermato dagli sviluppatori di Malwarebytes, si stanno diffondendo due nuovi software malevoli che vanno a colpire, in maniera quasi chirurgica, chi investe in criptovalute.

Si tratta di due minacce ben distinte, ovvero il ransomware MortalKombat e del malware Laplas Clipper. Questi due agenti malevoli, sfruttando la mancanza di un’ adeguata protezione da parte di svariati utenti, si sono diffusi in maniera preoccupante durante gli ultimi quattro mesi.

Secondo i dati raccolti sinora, la maggior parte delle vittime risiederebbe negli Stati Uniti, ma la diffusione sta aumentando costantemente anche in altre zone del mondo. Svariati casi, infatti, sono stati registrati nel Regno Unito, in Turchia e nelle Filippine.

Al momento non sono stati segnalati casi in Italia, ma vista la crescita del fenomeno, è possibile che queste due minacce giungano presto anche nel nostro paese.

Due minacce stanno preoccupando che investe in criptovalute: come mettere al sicuro i tuoi investimenti?

