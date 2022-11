Allarme malware: Cloud9 prende il controllo dei browser

Si chiama Cloud9 ed è una nuova minaccia che sta allarmando il Web.

Attraverso estensioni del browser malevoli, questo malware è in grado di intaccare sia Chrome che Edge. Il risultato di tale attacco è che Cloud9 permette agli hacker di assumere il pieno controllo del browser, aprendo la strada a un gran numero di potenziali azioni e attacchi.

Un allarme che dimostra, ancora una volta, come un antivirus di alto livello sia ormai una necessità concreta per chiunque navighi online.

Pur non rientrando in questa categoria di minacce, il comportamento ricorda molto quello di un trojan: alivello pratico, questo malware agisce sottraendo cookie e altre informazioni, con il fine di installare altri agenti malevoli o di rubare criptovalute alle ignare vittime.

Non sono però rari i casi in cui, sempre attraverso questa infezione, sono stati effettuati dei veri e propri attacchi DDoS. Secondo gli esperti di sicurezza che hanno individuato questa minaccia, Cloud9 sarebbe venduto per poche centinaia di dollari sui vari forum e gruppi di hacker presenti in rete.

Cloud9 può avviare svariati tipi di attacco: ecco come proteggerti

Se la prudenza è un requisito per proteggersi dalle tante minacce online, questa non basta.

Pericoli come quelli legati a Cloud9 sono sempre dietro l’angolo e, adottare una soluzione avanzata come quella proposta da Norton 360 Premium è la miglior scelta che si possa fare. Non stiamo infatti parlando di un classico antivirus, ma di una suite completa per la protezione online.

Al tradizionale strumento di rilevazione ed eliminazione malware infatti, si affiancano tanti altri strumenti utili. Tra di essi, possiamo citare il password manager integrato, ideale per generare, proteggere e conservare le parole d’accesso.

La VPN inclusa nel pacchetto poi, offre ampie garanzie in ottica tutela della privacy e anonimato online. Lo spazio cloud per backup, incluso nell’offerta, è un ottimo modo per preservare i dati più preziosi rispetto attacchi ransomware e danni hardware locali.

E il prezzo? Norton 360 Premium può attualmente usufruire di uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino. Ciò significa che è possibile ottenere tutta la sua protezione spendendo solo 59,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.