Addio malware e pubblicità: l'antivirus di NordVPN è la soluzione, fino al 72% di sconto

Minacce informatiche, pubblicità invasive, phishing e malware: la navigazione online può nascondere molti pericoli. Per chi cerca una soluzione completa ed efficace, Threat Protection Pro di NordVPN è la risposta. Facile da usare, leggero e compatibile con tutte le principali piattaforme, questo antivirus avanzato ti protegge in tempo reale e oggi è disponibile con uno sconto fino al 72%.

Cosa offre Threat Protection Pro?

Threat Protection Pro non si limita a rilevare i virus, ma offre una suite completa di strumenti pensati per garantire una navigazione sicura. È disponibile con alcuni piani selezionati di NordVPN e può essere attivato in pochi minuti. Una volta installato, non dovrai più preoccuparti di clic sbagliati, pubblicità ingannevoli o download falsi.

Ogni file scaricato viene infatti automaticamente analizzato. Se contiene malware o altri contenuti dannosi, Threat Protection Pro lo blocca immediatamente, evitando infezioni e danni al dispositivo. Anche link sospetti, e-mail ingannevoli e siti truffaldini non saranno più un problema. Threat Protection Pro identifica e blocca i tentativi di phishing prima che possano compromettere i tuoi dati o le tue credenziali. Completa il quadro il blocco delle pubblicità invasive e dei tracker.

Con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi, inclusi computer, smartphone e tablet. Inoltre, NordVPN offre un supporto clienti attivo 24/7, pronto a rispondere a qualsiasi esigenza. Inoltre, puoi provare Threat Protection Pro senza rischi, grazie alla garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Ecco i piani in promozione:

Ultimate : 6,89 euro al mese – Risparmi il 72%

: 6,89 euro al mese – Risparmi il 72% Plus : 4,39 euro al mese – Risparmi il 70%

: 4,39 euro al mese – Risparmi il 70% Base: 3,39 euro al mese – Risparmi il 70%

Scegli il piano più adatto a te e approfitta dell’offerta per iniziare subito a navigare in sicurezza. Abbonati a Threat Protection Pro online in pochi minuti e approfitta degli sconti fino al 72%.