Allarme Malware: info-stealer diffuso attraverso siti di software contraffatti

Alcuni analisti di Flashpoint e Sekoia, hanno individuato nel corso della scorsa settimana un malware chiamato RisePro. Questo, secondo i dati raccolti, viene distribuito attraverso siti di software contraffatti, sfruttando presunti crack e key generator per diffondersi.

Il malware in questione rientra nella temuta categoria degli info-stealer e, grazie ai preziosi dati raccolti, è stato possibile notare come i dati rubati da alcune delle vittime sono già stati immessi sul Dark Web.

Il software malevolo è stato messo in vendita attraverso alcuni canali Telegram, appositamente creati dallo sviluppatore dell’info-stealer. Una minaccia che, dimostra ancora una volta, come utilizzare software contraffatto non è solo illegale, ma anche estremamente pericoloso.

Siti di software contraffatti? Illegali e molto rischiosi per il tuo computer

Cosa rischia chi viene infettato da RisePro?

Trattandosi di un info-stealer, questo può agire in diversi modi, risultando in molti casi una minaccia per browser e criptovalute.

Nel primo caso, tutti i più famosi software sulla scena sono a rischio (Chrome, Firefox, Opera e Brave su tutti). Non sono da meno i wallet cripto che, nella quasi totalità dei casi, sono gli obiettivi più ambiti da RisePro.

Oltre ad evitare siti e contenuti illegali, adottare un ottimo antivirus come Norton 360 Standard può essere un modo per garantire protezione a qualunque computer. Non stiamo parlando di uno strumento che si limita a scansionare, rilevare ed eliminare malware, ma di una suite completa.

Si spazia da un’utilissima VPN, ideale per la delicata questione della privacy, fino al password manager integrato.

Il firewall, disponibile sia per Windows che per sistemi macOS, è un valore aggiunto da non sottovalutare, così come lo è la protezione della webcam.

E i costi? In virtù delle attuali promozioni, Norton 360 Standard è disponibile a un prezzo a dir poco contenuto. Si parla di uno sconto del 60%, che permette di otenere questo strumento per soli 29,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.