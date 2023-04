Allarme Qbot: 5.000 e-mail con malware in 2 settimane, come evitarlo?

Stando a quanto riportato dagli esperti di Kaspersky, il trojan bancario Qbot è stato protagonista di un’impennata di casi dall’inizio di aprile.

L’offensiva del malware, a quanto pare, è avvenuta attraverso una sofisticata tecnica di social engineering. Di fatto, i criminali informatici intercettano posta elettronica delle aziende per inviare e-mail con allegati PDF dannosi.

Secondo le stime di Kaspersky, dal 4 aprile sono stati registrate più di 5.000 e-mail che contenevano documenti infettati da Qbot.

Un problema non da poco, visto che questo malware è in grado di rubare dati molto importanti per gli utenti, come password e informazioni sensibili presenti nella posta elettronica della vittima.

Le e-mail utilizzate finora sono in lingua inglese, tedesca, francese e italiano: indice che anche il nostro paese è nel mirino dei cybercriminali.

Il trojan bancario Qbot prende di mira anche l’Italia: come evitare disastri?

A tal proposito, Darya Ivanova, Malware Analyst di Kaspersky, si è espressa in questo modo “Raccomandiamo alle aziende di prestare sempre attenzione perché il malware Qbot è molto dannoso, anche se la sua funzionalità di base non è cambiata negli ultimi due anni. […] Per essere sempre al sicuro, è importante controllare attentamente i vari segnali di allarme, come l’ortografia dell’indirizzo e-mail del mittente, allegati strani, errori grammaticali e altro ancora. Inoltre, le soluzioni di cybersecurity specializzate possono aiutare a garantire la sicurezza delle e-mail aziendali“.

